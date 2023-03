Cyclisme : Primoz Roglic en démonstration sur Tirreno-Adriatico

Le Slovène Primoz Roglic a remporté dimanche Tirreno-Adriatico pour la deuxième fois, après son premier succès en 2019, en ayant gagné trois des sept étapes de la course italienne où il démarrait sa saison 2023.

Triplé d’étapes

Roglic, 33 ans, succède au palmarès à son compatriote Tadej Pogacar, vainqueur des deux dernières éditions mais qui avait choisi cette semaine de disputer Paris-Nice, où il s’est aussi imposé. Roglic a conquis le «Trident de Neptune» remis au vainqueur de la «Course des deux mers» reliant la mer Tyrrhénienne à l’Adriatique, en s’imposant dans les trois étapes clés, jeudi, vendredi et samedi.

Une véritable démonstration de force du Slovène, bien aidé par son équipier de luxe de la Jumbo-Visma Wout van Aert, en vue du Tour d’Italie (6-28 mai). Le Giro est l’objectif No 1 de Roglic, qui aura notamment comme adversaire principal sur le papier le Belge Remco Evenepoel.

Pidcock chute

L’ancien champion de saut à skis n’avait plus couru depuis sa lourde chute sur la Vuelta, en septembre, après avoir déjà chuté au Tour de France. Il s’était fait opérer en octobre pour stabiliser son épaule droite et était arrivé en Italie «sans pression et sans viser un résultat en particulier», selon les propos de son directeur sportif Merijn Zeeman.