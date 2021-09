Cyclisme : Primoz Roglic fait coup double sur le Tour d’Espagne

Le Slovène a remporté en solitaire la 17e étape du Tour d’Espagne, mercredi. Il s’empare du même coup du maillot rouge de leader.

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), double tenant du titre, est repassé leader du classement général du Tour d'Espagne après sa victoire en solitaire et sous la pluie mercredi, au sommet des lacs de Covadonga, pour la 17e étape.

Roglic s'est extirpé du peloton des favoris à 60 kilomètres de l'arrivée en compagnie du Colombien Egan Bernal (Ineos-Grenadiers), qu'il a déposé à sept kilomètres de la ligne, dans la partie la plus pentue de la montée finale, et s'est envolé vers la victoire.

Il s'agit de sa 3e victoire d'étape sur cette édition 2021 de la Vuelta, après ses succès lors de la 1re et de la 11e étape. C'est aussi sa 14e victoire d'étape sur un grand Tour.

Roglic a mené la danse au classement général après la première et la deuxième étape avant d'être doublé par Rein Taaramae (Intermarché - Wanty-Gobert) et Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), puis a récupéré le maillot rouge entre la 6e et la 9e étape, avant de le céder à Eiking. Un formidable coup de panache, après son Tour de France gâché par un abandon prématuré dès la 9e étape en raison d'une mauvaise chute.