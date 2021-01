Il tirera tout de même une satisfaction de cette 107e Grande Boucle: «Quelque part, on a gagné en montrant à quel point notre équipe était forte. Dégager une telle impression de puissance, contrôler au maximum, c’était ça que je voulais avant le départ et c’est ce qu’on a réussi à mettre en place. Bien sûr, la victoire finale n’est pas là mais c’est ainsi. Parfois on gagne, parfois on perd. Quand on a fait tout ce qu’on pouvait, il faut l’accepter.»