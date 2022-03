Cyclisme : Primoz Roglic se fait peur mais s’adjuge Paris-Nice

Le Slovène a perdu du terrain sur son concurrent Simon Yates lors de la 8e et dernière étape de la «course du soleil», mais il a assuré l’essentiel.

Une victoire dans la douleur: le Slovène Primoz Roglic a subi dans la 8e et dernière étape de Paris-Nice, gagnée par le Britannique Simon Yates, mais a préservé l'essentiel avec le concours de l'indispensable Wout van Aert. Vainqueur à trois reprises de la Vuelta mais toujours en quête du Tour de France, Roglic a inscrit pour la première fois Paris-Nice à son palmarès. Un an après avoir perdu son maillot jaune le dernier jour, sur chute.

Mais, au contraire de son jeune compatriote et rival Tadej Pogacar, intouchable sur Tirreno-Adriatico et plus que jamais favori du Tour, Roglic a marqué un signe de faiblesse. Il a été distancé par Simon Yates, parti à l'attaque sur la pente raide de la route inédite menant au col d'Eze, à moins de 20 kilomètres de l'arrivée.

Une van Aert-dépendance

Aucune formation, il est vrai, n'a terminé au complet cette 80e édition de la «course au soleil» marquée par un nombre inhabituel d'abandons, expliqués pour la plupart par des raisons médicales (état grippal, bronchite, etc.) et aggravés par la météo froide et humide des derniers jours. Pas même l'équipe la plus fortunée du peloton, Ineos, qui a joué de malchance avec son leader, le Colombien Daniel Martinez (3e finalement, à 2’37’’), victime d'une crevaison avant le final de la dernière étape alors qu'il figurait dans le groupe de tête.