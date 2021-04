Soutien des monarchies du Golfe

L’Arabie saoudite, poids lourd du Golfe et du monde arabe, avait réagi plus tôt dans les mêmes termes. Le palais royal a fait part dans un tweet de «son appui total au royaume hachémite de Jordanie (...) et aux décisions et mesures prises par le roi Abdallah II et le prince héritier Hussein pour sauvegarder la sécurité et la stabilité». L’émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, a directement appelé le monarque jordanien pour lui exprimer son «soutien», selon un communiqué de son cabinet. Le Koweït, Bahreïn et Oman, autres membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG), ont apporté leur soutien à la Jordanie dans des termes très similaires.