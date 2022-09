Royaume-Uni : Prince de Galles, «un titre de provocation»

Le cliché aux couleurs un peu passées laisse deviner deux personnes identifiables au premier coup d’œil, au sommet de l’imposant château gallois de Caernarfon, un moment d’histoire figé dans le temps par une jeune écolière, en 1969. «Il était là, sur le balcon, avec sa mère», raconte Maria Sarnacki, plaçant la photo devant elle, devant le même balcon où la reine Elizabeth II et celui qui venait alors d’être couronné prince de Galles, Charles, ont salué la foule. «C’était une journée incroyable. J’étais convaincue qu’elle me montrait du doigt et qu’elle me faisait signe, moi, la petite fille de 11 ans», se souvient celle qui a aujourd’hui 66 ans.