Cyberespace : «Prince», le pirate rouge qui défend la Chine

Un ancien soldat de l’armée chinoise a mis ses talents de pirate informatique au service du pays, prêt à riposter quand l’honneur de Pékin est attaqué.

Depuis son petit bureau de Dongguan, non loin de Hong Kong, le trentenaire se présente comme l’un des officiers de «l’Alliance des pirates rouges». Du bout de sa souris, il revendique plusieurs dizaines de volontaires sous ses ordres. Il a mis ses talents de pirate informatique pour «défendre la patrie».

Le piratage informatique est illégal en Chine, mais pendant des années, le régime communiste a fermé les yeux sur les activités de l’Alliance, l’un des groupes de hackers les plus anciens et les plus connus du pays.