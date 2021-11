Meurtre en France : Principal suspect, le mari de Magali Blandin s’est suicidé

Incarcéré depuis le mois de mars, l’homme qui avait avoué avoir tué son épouse à coups de batte de baseball s’est donné la mort dans sa cellule.

«Les mots me manquent face à tant de gâchis», confie Me Jean-Guillaume Le Mintier, l’avocat de Jérôme G. Le détenu était très déprimé depuis son incarcération et vivait mal la séparation d’avec ses enfants, âgés de 4 à 15 ans. «Il pleurait face à ce champ de ruine qu’il laissait derrière lui et qu’il voulait tenter de réparer, en vain», explique Me Le Mintier en évoquant son dernier entretien avec le quadragénaire.