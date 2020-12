Coronavirus à Bâle : Principaux propagateurs: des personnes jeunes très mobiles

Une étude scientifique réalisée à Bâle révèle que le virus est principalement propagé par les jeunes, mobiles, à bas revenu et qui résident dans des lieux à haute densité.

Dans les quartiers densément peuplés où ces jeunes résident, le taux de reproduction était nettement plus élevé que dans les zones où vivent des personnes plus aisées, selon cette recherche qui est en phase de prépublication.

Motif: les groupes socio-économiques défavorisés sont plus fréquemment actifs dans des secteurs où le travail à domicile n’est pas possible. Ces emplois impliquent aussi souvent des contacts personnels et une plus grande mobilité, a précisé Adrian Egli à Keystone-ATS.