Royaume-Uni: Priorité à la lutte contre l’inflation, même au prix d’une récession

Jeremy Hunt se veut rassurant après la panique sur les marchés financiers lors de l’éphémère gouvernement de Liz Truss, qui critiquait la politique de la Banque d’Angleterre et avait dévoilé un budget massif et non financé.

Le ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, a réaffirmé, vendredi, sur la chaîne Sky News, que sa priorité économique était la lutte contre l’inflation, même au prix d’une récession au Royaume-Uni. Interrogé sur les plus amples resserrements de taux d’intérêt par la banque centrale britannique, dans la foulée de chiffres dénotant un ralentissement de l’inflation en avril moins marqué qu’attendu, il a souligné qu’«au final, l’inflation est une source d’instabilité, et si nous voulons de la croissance et réduire le risque de récession, nous devons soutenir la Banque d’Angleterre (Bank of England).»