Rentrée scolaire : Priorité à la santé des élèves est des enseignants exigée

À l’occasion de la rentrée des classes, les ensiegnants du pays demandent aux autorités de donner la priorité à la protection de la santé de tous ceux qui travaillent en milieu scolaire. Ils réclament notamment des appareils pour mesurer le CO₂ en classe.

En outre, selon elles, il faut former des responsables de la protection de la santé́ pour les écoles et créer rapidement des postes correspondants dans les établissements scolaires. «Ces experts doivent être formés pour remédier avec des propositions constructives aux déficiences en termes de qualité de l’air et de la lumière, d’isolation acoustique ou d’ergonomie, par exemple», insistent-elles.

Conserver les profs à tout prix

Il faut aussi rendre le métier d’enseignant plus attractif. Selon les deux faîtières, la crise a stressé et fatigué les profs et il est judicieux de porter plus d’attention à leur santé psychique. Cette considération, en plus de salaires et des horaires équitables – sans oublier une formation initiale et continue, contribuera à améliorer l’attractivité de la profession, estiment-elles.