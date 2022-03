Genève – Priorité aux bus et à la mobilité douce: l’UDC veut tout bazarder

«Ça commence à bien faire! explose le député UDC Stéphane Florey. En matière de transports, il faut tout reprendre à zéro.» Via un projet de loi qu’il vient de déposer, l’élu propose de purement et simplement supprimer la loi cantonale pour une mobilité cohérente et équilibrée (LMCE), acceptée par 68% des Genevois en 2016. Cette dernière règle la cohabitation entre les différents modes de déplacement. Elle impose notamment la priorité aux bus et la mobilité douce dans les centres urbains.