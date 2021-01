En l’espace de quelques heures, les plages horaires étaient complètes relate le quotidien valaisan «Le Nouvelliste» . La nouvelle unité de vaccination qui a ouvert en début de semaine à l’Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz (VD-VS) et peut accueillir un patient toutes les deux minutes, selon les quantités délivrées. Jusqu’à présent, seuls les groupes prioritaires, – personnes âgées de plus de 75 ans ne vivant pas en institution, personnes vulnérables et personnel soignant de l’hôpital – sont pris en charge. Toutefois, ces vaccinations sont réservée s aux Vaudois.

Le personnel hospitalier valaisan, lui, devra patienter jusqu’à février. Quant aux patients valaisans, il sont actuellement dirigés vers le centre de vaccination de Collombey-Muraz (VS) ainsi qu’auprès de leur médecin traitant. «Si nous devions recevoir plus de doses, notre unité ouvrirait d’autres plages horaires et serait capable de vacciner jusqu’à 400 personnes par jour», signale Delphine Sellier, coordinatrice du nouveau centre et adjointe à la direction des soins de l’Hôpital Riviera-Chablais.