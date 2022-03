Guerre en Ukraine : Pris à partie par le président Zelensky, Nestlé se défend

Au lendemain des reproches du chef de l’État ukrainien diffusés lors d’une manifestation à Berne, le géant de l’alimentaire a assuré, dimanche, ne faire aucun profit en Russie.

Lors d’une manifestation, samedi, sur la place Fédérale, à Berne, on a pu voir des affiches dénonçant le refus du géant de l’agroalimentaire veveysan de mettre un terme à ses liens commerciaux avec la Russie.

«Les affaires marchent en Russie même quand nos enfants meurent et nos villes sont démolies» et quand les habitants de Marioupol, ville ukrainienne assiégée, sont «sans nourriture, sans eau, sans électricité et sous les bombardements», a-t-il fustigé, rappelant le slogan de la multinationale, «Bien manger, bien vivre».