Patrick Vieira met une balayette à un fan d’Everton

Foot anglais : Vieira balaie du pied un fan d’Everton, la police ouvre une enquête

Jeudi soir, l’entraîneur de Crystal Palace a été pris à partie par un individu lors de l’envahissement de terrain ayant suivi la victoire des Toffees (3-2), synonyme de maintien en Premier League.

Décidément, les envahissements de terrain se suivent et se ressemblent, en ce moment en Angleterre. Deux jours après un incident s’étant produit à Nottingham , le Goodison Park de Liverpool a été le théâtre d’une nouvelle scène surréaliste, jeudi soir.

Le contexte? Vainqueur de Crystal Palace (3-2) grâce à un but de Dominic Calvert-Lewin à la 85e et après avoir été mené 2-0 à la mi-temps, Everton a assuré son maintien en Premier League, au bout d’une saison pour le moins éprouvante. Cela valait bien une communion entre supporters et joueurs sur la pelouse.