Décès d’Elizabeth II : Pris d’assaut, les hôtels londoniens font grimper les prix

Londres se prépare à accueillir des centaines de milliers de personnes pour l’enterrement de la reine Elizabeth II. Les hôtels sont pleins et font grimper les prix. Les transports, eux, craignent la saturation. «Nos hôtels du centre de Londres et de Windsor sont totalement complets et la demande augmente dans les établissements situés près d’une gare ou d’une station de métro dans l’agglomération londonienne», commente la chaîne hôtelière à bas prix Travelodge.

Elle précise que les réservations viennent «des quatre coins du Royaume-Uni et de la planète». La directrice de l’association sectorielle UK Hospitality, Kate Nicholls, confirme que les hôtels de Londres «observent un bond des réservations». Elle ajoute que la demande devrait rester élevée jusqu’à lundi, jour des funérailles, en partie à cause des besoins accrus pour l’hébergement des policiers et autres personnels nécessaires pour l’organisation et la sûreté d’un événement de cette envergure.