Jeremstar a été pris pour un pédophile

Confidences : Pris pour un pédophile, Jeremstar a craint pour sa vie

Le Français a livré un récit glaçant d’une mésaventure qu’il a vécue, dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube.

La vidéo «Je sors du silence: ce que je n’ai jamais dit», postée par Jeremstar le 29 septembre 2022, est poignante. Le Youtubeur, qui compte 1,51 million d’abonnés, s’y livre sur le calvaire que lui fait vivre sa notoriété. «Aujourd’hui, j’en ai marre de fermer ma gueule et de garder le silence sur toutes les choses que j’ai vécues en OFF. J’ai besoin de les partager», annonce-t-il, pour planter le décor au début de la séquence d’une quinzaine de minutes. Le Français, qui a passé un séjour cauchemardesque à Bali et des vacances terrifiantes dans les Pyrénées-Orientales, se confie ensuite sans filtre et à cœur ouvert.

Le Youtubeur a rappelé qu’il avait reçu des menaces de mort, qui font actuellement l’objet d’enquêtes, en expliquant que c’était pour cette raison que certaines de ses récentes apparitions publiques avaient été annulées. Le trentenaire, qui a toujours assumé ouvertement son homosexualité, s’est également souvenu d’un moment désagréable qu’il a vécu «il y a peu» à Paris. «Je me suis retrouvé retenu en otage par un déséquilibré. Cette personne m’a sauté dessus. Elle m’a dit qu’elle sortait de prison, qu’elle avait posé une bombe, qui avait été désamorcée, en plein Paris. C’est déjà terrifiant d’être confronté à quelqu’un qui vous raconte ça, mais c’est devenu vraiment flippant quand cela a dégénéré. Cette personne a suivi les polémiques et les calomnies qui ont été racontées à mon sujet sur les réseaux sociaux. Elle était donc persuadée que j’étais un pédophile. Elle avait des intentions de meurtre. Elle m’a bloqué sur un banc dans un parc pendant plus d’une heure en me menaçant. C’était la première fois de ma vie que j’étais confronté à une situation comme ça. C’est très choquant et déstabilisant», a raconté Jeremstar.

On rappellera que le vidéaste sortira «Jeremstar – Survivant des réseaux sociaux», le 6 octobre 2022. «Bienvenue dans ma vie ou plutôt mon enfer. Bienvenue dans les coulisses de mon combat judiciaire. Face à des tribunaux qui n’y comprennent rien et laissent mes agresseurs en liberté, j’en viens parfois à penser que j’aurais mieux fait de me suicider. La gravité du cyberharcèlement aurait sans doute été davantage considérée», s’émeut-il sur la préface de son livre.

