Baston à Las Vegas : Pris pour Usher, Jason Derulo pète les plombs

Le chanteur de r’n’b n’a pas apprécié d’être confondu avec un de ses pairs. Il a même été insulté, ce qui l’a fait sortir de ses gonds.

Le chanteur s’est jeté sur cet homme. S’en est suivi une très virile empoignade où les coups se sont succédés et où les deux hommes ont fini à terre d’après une vidéo diffusée par TMZ. Le chanteur de 32 ans, qui fait partie des musiciens les plus trollés sur Twitter, a également frappé un deuxième homme alors que la sécurité de l’établissement tentait de s’interposer. Résultat des courses: la police a été appelée et a menotté la star avant de la conduire hors du cinq étoiles. Les deux hommes attaqués par Jason Derulo n’ont, pour le moment, pas porté plainte. Ils ont un an pour le faire. Et ils n’ont pas non plus été conduits à l’hôpital. L’hôtel a en outre indiqué que Derulo n’était plus le bienvenu parmi ses clients.