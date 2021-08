Carouge (GE) - Prise au piège par le feu, une femme lutte pour sa vie

«Il y a de la fumée noire qui sort de chez ma voisine et j’entends des appels au secours». Reçu jeudi à 23h17 par la centrale d’alarme, ce message a mobilisé vingt pompiers du Service d’incendie et de secours (SIS) qui, six minutes plus tard, ont extrait de sa chambre une femme «fortement intoxiquée» par la fumée, dans l’immeuble sis au 17 rue de la Fontenette à Carouge (GE). Le pronostic vital de l’occupante des lieux est engagé, ont indiqué les secours.

Piégée dans sa chambre

En cas de feu, les conseils du SIS

Lorsqu’un feu se déclenche dans une habitation et qu’il est impossible d’en sortir, les pompiers rappellent qu’il faut d’abord fermer les fenêtres et les portes. «Le but, c’est d’empêcher au maximum que le feu ne soit alimenté en oxygène, explique le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du SIS. Ensuite, calfeutrez les bas de porte avec des linges humides. Enfin, il faut signaler sa présence au 118 en précisant, si possible, dans quelle pièce de l’habitation on se trouve.»