Loin du tapageur «Scandale» avec Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie, «The Assistant» montre subtilement la manipulation psychologique et l’oppression des puissants sur les plus faibles. Dommage que la moue monotone de l’actrice entache l’émotion que pourrait procurer ce sujet. Cependant, on voit parfaitement à quel point il est difficile d’ouvrir les yeux sur des abus, et encore plus de les dénoncer. Le tout est glaçant de réalisme.