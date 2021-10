New York : Prise dans un triangle amoureux, une policière perd les pédales

Une jeune femme de 31 ans a abattu la nouvelle petite amie de son ex-copine et blessé cette dernière, mercredi, à Brooklyn.

D’après une source policière citée par le quotidien, la trentenaire espérait toujours se remettre avec Jenny Li, son ex-copine âgée de 23 ans. Les deux jeunes femmes étaient sorties ensemble pendant deux ans mais s’étaient séparées il y a trois ans. Yvonne et Jenny étaient restées en bons termes et continuaient de se voir de temps en temps, ce qui a peut-être laissé croire à la policière qu’une réconciliation était possible.

«Elle passait parfois la nuit chez Jenny à Brooklyn. Ce n’est pas étonnant qu’elle ait pensé que cela pourrait fonctionner», confie cette source. La trentenaire était en train d’attendre dans l’appartement de son ex quand celle-ci et sa nouvelle copine sont entrées. Yvonne Wu aurait alors pété les plombs et ouvert le feu. Touchée à la poitrine, Jamie Liang a succombé à ses blessures à l’hôpital. «C’est un choc. Yvonne était une personne tranquille et douce», confie-t-on dans les rangs du NYPD.