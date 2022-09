Prises d’assaut, plusieurs stations Total de Haute-Savoie sont à sec

Haute-Savoie (F) : Prises d’assaut, plusieurs stations Total sont à sec

Les stations-services de TotalEnergies, qui applique depuis le 1er septembre un rabais supplémentaire à celui déjà accordé par le gouvernement français sont victimes de leur succès. «Entre Chambéry et Genève, elles sont toutes à sec, signale un lecteur. On y va parce que c’est moins cher, on arrive là-bas, et il n’y a plus rien!» Vérification faite, vendredi après-midi, huit pompes (quatre à Chambéry, une à Aix-les-Bains, une à Alby-sur-Chéran, une à Crans-Gevrier, une à Ville-la-Grand) situées sur cet axe se trouvaient en rupture partielle de carburant, en particulier de sans plomb 95 et d’excellium diesel.