Descente de Crans-Montana : Le jour de grâce est arrivé pour Priska Nufer

L’Obwaldienne de 30 ans a remporté la descente de Crans-Montana à la surprise générale, dimanche. Corinne Suter perdu du terrain sur Sofia Goggia.

Terre bénie du ski alpin helvétique, Crans-Montana a accouché d’une sacrée sensation dimanche. Priska Nufer, que personne n’attendait à pareille fête, a sorti la course de sa vie pour remporter la descente et célébrer ainsi son premier succès en Coupe du monde. L’Obwaldienne de 30 ans, qui n’était jamais montée sur un podium à ce niveau, a connu son jour de grâce.

Priska Nufer a devancé la Tchèque Ester Ledecka (à 0’’11) et la reine de la spécialité Sofia Goggia (à 0’’23). Corinne Suter a fini au pied du podium, à 0’’27 de sa compatriote. Cette performance plus qu’honorable de la championne olympique schwytzoise ne constitue pas pour autant une bonne affaire. A la lutte avec Goggia pour la victoire finale au classement de la Coupe du monde de descente, Suter a concédé un bout de chemin. Avant la dernière course, elle compte 75 points de retard sur l’Italienne.