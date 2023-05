Cuba: Prison à vie confirmée pour deux meurtriers de femmes

À Cuba, le nombre de féminicides a explosé depuis le début de l’année, avec 27 cas recensés entre janvier et avril, contre 36 pour l’année 2022.

Ces deux condamnations pour la mort violente de femmes sont les premières à être rendues publiques depuis l’adoption par Cuba, en mai 2022, d’un nouveau Code pénal qui sanctionne la violence basée sur le genre, même s’il ne comporte pas la notion spécifique de féminicide, contrairement à ce que réclamaient des organisations indépendantes et même la députée Mariela Castro, fille de l’ex-dirigeant Raúl Castro.

«Les deux individus ont été condamnés à la prison à perpétuité en tant qu’auteurs du crime de meurtre», a annoncé la plus haute instance juridique cubaine sur son site internet.

«Répulsion totale», «rejet absolu»

Les arrêts de la Cour suprême ont été confirmés après que les deux accusés ont fait appel séparément des décisions d’une juridiction inférieure. La Cour a précisé que le premier avait tué, à La Havane, «son ancienne épouse et la mère de son unique enfant», tandis que le second avait tué, dans la province centrale de Ciego de Avila, son «ancienne compagne, une fois qu’elle avait décidé de se séparer de lui».

Le tribunal «a pris en compte le fait que ces événements marquent irrémédiablement l’avenir des enfants mineurs des victimes et suscitent une répulsion totale et un rejet absolu de la part de la société, qui défend l’inclusion, l’égalité et la non-violence», a ajouté la Cour suprême.