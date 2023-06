Vuadens (FR): Prison à vie confirmée pour l’assassinat d’une fillette

Une petite fille de 2 ans et demi rouée de coups et asphyxiée pendant une nuit de novembre 2018, à Vuadens (FR), et un père absent de la maison à ce moment-là: la compagne du père, qui était seule avec sa belle-fille quand les faits se sont produits, n’avait pas réussi à convaincre le Tribunal de la Gruyère qu’elle n’avait rien à voir avec ce crime. L’an dernier, elle avait été reconnue coupable d’assassinat et avait été condamnée à la prison à vie.