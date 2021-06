Zurich : Prison à vie confirmée pour le meurtrier de Boppelsen

La Haute Cour zurichoise a condamné l’accusé principal à la prison à vie mais renonce à son internement. Ses complices voient leurs peines adoucies.

L’accusé principal et sa femme ont notamment été accusés d’avoir commis un premier assassinat au printemps 2016, à Boppelsen.

La Haute Cour de Zurich a confirmé le verdict prononcé en décembre 2019 par le Tribunal de district de Bülach (ZH). Elle a reconnu mardi l’ancien patron bernois d’une société de transports coupable d’assassinats, de brigandages d’extorsion et chantage, enlèvement, séquestration et escroqueries. L’homme écope de la prison à perpétuité. La Cour a renoncé à l’internement comme le demandait l’accusation.

Sa femme a été condamnée à 12 ans et 12 mois de prison pour complicité de meurtre tandis qu’un complice écope de 11 ans et 11 mois de réclusion également pour complicité de meurtre. En première instance, ils avaient chacun écopé de 13 ans de réclusion.

Meurtres odieux

Pour mémoire, l’une des victimes était un trafiquant de drogue qui devait de l’argent et de la marijuana au couple de prévenus. Comme le vendeur de drogue n’avait pas voulu dire où il cachait ses stocks de stupéfiants et son argent, ils l’auraient tué. Ils en auraient profité pour voler sa voiture. La seconde victime était le propriétaire d’un camion. Il avait mis en vente son véhicule, que l’accusé principal et sa complice présumée auraient décidé de dérober. C’est lors de cette vente que le pot aux roses a été découvert.