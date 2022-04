Prison à vie pour la belle-mère reconnue coupable d’assassinat

Deux semaines après la fin de son procès à Granges-Paccot (FR), mercredi, Océane*, 27 ans, a été reconnue coupable d’assassinat sur sa belle-fille, Mélanie*, rouée de coups avant d’être asphyxiée . Un drame à huis clos survenu la nuit du 10 au 11 novembre 2018, alors que le père de la fillette de 2 ans et demi en avait la garde pour le week-end. Mercredi, le Tribunal pénal de la Gruyère, qui a «analysé chaque élément du dossier», a retenu la prison à vie. Un «faisceau d’indices» convergeait vers la prévenue, déjà détenue depuis plus de 3 ans.

Pour rendre leur décision, les juges fribourgeois se sont basés sur le manque d’affinités de cette dernière avec Mélanie, sa jalousie à son égard, l’obstacle et la menace que la petite représentait pour sa vie de couple. Couple au sein duquel la fillette était souvent source de dispute , particulièrement lors des week-ends de garde.

«Une rage impulsive»

Le Tribunal a considéré que cette nuit-là, Océane était la seule à avoir pu commettre cet acte, alors qu’elle se retrouvait seule à la maison avec l’enfant. Son père, qui officiait comme DJ dans une fête en Valais, n’est rentré que vers 3h15 du matin. Comme la petite avait l’habitude de se réveiller entre 23h et 1h30, celle-ci a dû réclamer ses parents. D’après la justice, c’est alors qu’Océane a fait face à «un sentiment d’impuissance qui s’est mouvé en une colère et une rage impulsives», l’ayant conduite à porter au moins 30 coups à la fillette, avant d’exercer une pression continue sur son nez et sa bouche pendant plusieurs minutes.