Canada : Prison à vie pour l’auteur d’une attaque meurtrière au camion-bélier

L’auteur d’une attaque au camion-bélier qui avait fait 11 morts dans le centre-ville de Toronto en 2018 a été condamné lundi à la prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans.

Alek M., 25 ans lors de l’attaque, a été déclaré coupable par un juge canadien il y a un peu plus d’un an, en mars 2021. Le 23 avril 2018, au volant d’une camionnette blanche de location, il avait roulé à toute allure entre les voies de circulation et les trottoirs de la métropole canadienne, visant les passants sur environ deux kilomètres.