États-Unis : Prison à vie pour l’auteur d’une fusillade meurtrière dans un journal local

Par vengeance, il avait tué cinq personnes dans les locaux d’un journal près de Washington, en juin 2018. Un homme a été condamné, mardi, à la perpétuité incompressible.

Getty Images via AFP

La tuerie au sein de la salle de rédaction du «Capital Gazette», le 28 juin 2018, avait suscité une énorme vague d’émotion à Annapolis, dans l’État du Maryland et dans tout le pays.

Il avait toutefois plaidé la folie pour être envoyé à l’hôpital plutôt qu’en prison. Un jury avait été convoqué pour trancher et avait décidé, en juillet, qu’il était pénalement responsable.

Deux ans pour préparer l’attaque

Cet homme solitaire et perturbé entretenait une relation conflictuelle avec le «Capital Gazette» après l’avoir attaqué, sans succès, en diffamation et menacé à plusieurs reprises sur internet. Il lui reprochait un article de 2011, intitulé «Jarrod veut être ton ami», dans lequel le journal racontait le calvaire d’une jeune femme qu’il avait harcelée sur internet, ce qui lui avait valu une condamnation à 90 jours de prison avec sursis. Il avait passé deux ans à préparer son attaque, avait effectué des repérages et même pris un abonnement à un club d’échecs en prévision de sa détention.