Etats-Unis: Prison à vie pour l’auteur d’une tuerie dans une boîte gay au Colorado

Armé d’un pistolet et d’un fusil d’assaut, Anderson A. avait ouvert le feu le 19 novembre 2022 dans le «Club Q», à Colorado Springs, faisant cinq morts et 18 blessés, juste après un spectacle de drag-queens. Ce jeune de 23 ans, qui selon ses avocats s’identifie comme non binaire, avait été maîtrisé par deux clients qui l’avaient plaqué au sol et désarmé.