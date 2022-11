Etats-Unis: Prison à vie pour un chauffeur qui avait foncé sur une foule avant Noël 2021

États-Unis : Prison à vie pour un chauffeur qui avait foncé sur une foule avant Noël 2021

Pour ses crimes, la juge Jennifer Dorow a prononcé la sentence la plus lourde à l’issue de deux jours d’audience éprouvants dans un tribunal de Waukesha, dans le nord des États-Unis. «Franchement, vous le méritez», a-t-elle justifié. «Il y a trop de circonstances aggravantes dans ce dossier pour tenir le compte», a-t-elle estimé, en citant le «mépris» de Darrell Brooks pour la vie et les règles, mais encore son «absence de remords» ou ses antécédents judiciaires. La veille, ses victimes avaient défilé à la barre pour raconter le traumatisme et la souffrance infligés par celui qu’ils ont qualifié de «démon».

Ce jour-là, Darrell Brooks avait projeté son véhicule sur la foule à Waukesha, dans le Wisconsin, où se tenait une parade annuelle de Noël, peu après avoir été impliqué dans une dispute conjugale à proximité. Dans sa course folle, il avait tué six personnes, dont un enfant, et fait des dizaines de blessés. «Il a décidé de ne pas contrôler sa rage» et «de foncer sans égard dans la foule où il n’a pas touché une ou deux personnes mais 68», a déclaré la juge, très émue à l’évocation du «carnage».