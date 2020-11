Allemagne : Prison à vie requise pour avoir attaqué la synagogue de Halle

Le parquet fédéral allemand a requis mercredi la réclusion à perpétuité, la peine maximale, à l’encontre d’un extrémiste de droite qui avait tué deux personnes au cours d’une attaque antisémite.

«L’attaque de la synagogue de Halle a été l’un des actes antisémites les plus répugnants depuis la Deuxième Guerre mondiale», a fustigé le procureur fédéral Kai Lohse à Magdebourg, en Saxe-Anhalt. C’est là que se déroule depuis mi-juillet le procès d’un Allemand de 28 ans, adepte des théories racistes et antisémites, qui avait filmé et diffusé en direct son assaut pendant lequel il avait nié l’existence de la Shoah et s’en était pris aux Juifs.

Le verdict pourrait tomber d’ici à décembre, après les plaidoiries des plus de vingt avocats des parties civiles. Tout au long de son procès, il n’a exprimé aucun regret concernant son attaque le 9 octobre 2019 contre l’édifice religieux de Halle, également en Saxe-Anhalt, en plein Yom Kippour, l’une des plus importantes fêtes religieuses dans le judaïsme.

«Cauchemar»

Selon le procureur, l’homme a agi sur la base d’une «idéologie raciste, xénophobe et antisémite» pour mener une attaque non seulement contre ceux qu’il a tués mais aussi contre «la vie juive en Allemagne dans son ensemble». Les événements à Halle se sont apparentés à un «cauchemar» et, «à la fin de ce cauchemar, l’auteur a assassiné deux personnes et en a blessé et traumatisé de nombreuses autres», a-t-il ajouté.