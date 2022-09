Canton de Zurich : Prison avec sursis après l’attaque de leur rottweiler

La victime va «mal psychologiquement»

La retraitée attaquée a aussi témoigné devant le Tribunal de district. Elle a expliqué que l’attaque s’était produite en un instant. «J’ai croisé la femme et le chien, tout s’est passé normalement. Puis je me suis soudain retrouvée à terre», a-t-elle raconté. Elle a confié que, depuis ce jour, elle va «mal psychologiquement». «Aujourd’hui, j’ai peur de n’importe quel chien», a-t-elle déclaré. Pour son avocat, le rottweiler était une «bombe à retardement». Il a réclamé un dédommagement de 25’000 francs pour sa cliente.

Les avocats de la défense avaient, eux, décrit l’attaque comme «un accident tragique et non une préméditation». En conséquence, ils avaient demandé une condamnation pour lésions corporelles simples par négligence et des peines d’amendes et de prison avec sursis.