Coronavirus à Genève

Prison avec sursis et expulsion pour des prostituées

Deux Brésiliennes transgenres ont reçu des dizaines de clients, malgré les interdictions liées à la pandémie. La justice les a condamnées.

La faute est lourde et l’ordonnance Covid-19 est valable, a statué mardi la justice genevoise envers deux travailleuses du sexe qui ont poursuivi leurs activités durant le semi-confinement imposé par la pandémie. Et ce, malgré un premier avertissement. Résultat: piégées par des policiers qui se sont fait passer pour des clients, les prévenues – des Brésiliennes – ont écopé de 6 et 7 mois d’incarcération avec sursis, et d’une expulsion du territoire suisse pour 3 ans. Leurs avocats devraient faire appel.