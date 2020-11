France : Prison avec sursis pour celle qui a fait chanter Martial

Une peine de huit mois de prison avec sursis a été infligée, vendredi, à la femme accusée d'avoir voulu extorquer de l'argent à l'attaquant de Manchester United.

Le tribunal correctionnel de Nancy (Meurthe-et-Moselle) a été au-delà des réquisitions du procureur de la République, François Perain, qui avait réclamé six mois avec sursis à l'encontre de cette femme, qui devra également payer «un euro de dommages et intérêts» au footballeur. Anthony Martial n'a pas été le seul sportif victime de cette femme, a expliqué François Perain. L'un d'eux, un basketteur de l'équipe de France, a ainsi préféré payer, a ajouté la même source.

L'international de football a, lui, déposé une plainte en juillet 2019 contre cette femme qui apparaissait sur le réseau social Instagram en mannequin voyageant à travers le monde. En fait, c'est une chômeuse de 30 ans vivant du RSA, près de Nancy. Entre 2018 et 2019, selon cette femme, le footballeur et elle avaient échangé régulièrement des messages et surtout des vidéos intimes.