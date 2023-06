Genève: Prison avec sursis pour deux prêteuses philippines abusives

Un maigre salaire, parfois des emplois cumulés, pas de statut légal, des familles qui dépendent d’elles au pays, une intégration limitée en Suisse et une maîtrise pratiquement inexistante du français. La situation des plaignantes, quatre Philippines, dont deux sont aujourd’hui régularisées, était plus que précaire au moment des faits, survenus il y a cinq ans ou plus. À cette époque, toutes avaient emprunté de l’argent à l’une des trois femmes assises sur le banc des accusés. Celles-ci, également d’origine philippine, étaient poursuivies pour avoir octroyé des prêts avec des taux d’intérêt et des pénalités de retard gravement disproportionnés. L’une a été jugée coupable d’usure, l’autre d’usure par métier. La troisième, qui risquait l’expulsion, a été acquittée.