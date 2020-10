On connaissait les arnaques au faux neveu et aux faux policiers, qui consistent à utiliser la crédulité des victimes en leur faisant imaginer soit qu’un membre de leur famille a besoin d’argent, soit que les autorités leur demandent de leur confier leurs valeurs. Les fraudeurs utilisent maintenant le harcèlement téléphonique pour soutirer de l’argent à des personnes sans méfiance, ­souvent âgées.

Arnaques bien rodées

Un Grec de 53 ans s’est retrouvé lundi devant le Tribunal de district d’Affoltern am Abis. Il servait de blanchisseur d’argent pour une bande de fraudeurs en leur donnant accès à son compte bancaire.

Le coup des malfrats était bien rodé. Ils passaient des appels publicitaires à des personnes âgées en Allemagne jusqu’à quatre fois par jour. Au bout d’un mois et demi de harcèlement, ils les contactaient au nom d’une société – inexistante – et, moyennant 150 euros, ils promettaient de faire cesser ces appels non sollicités.