Vaud : Prison avec sursis pour les deux incendiaires du collège de Begnins

Les jeunes qui avaient bouté le feu deux fois en 2020 à leur ancien établissement scolaire ont écopé d’un sursis et d’amendes.

Ils avaient déclenché deux incendies dans le collège de Begnins (VD) à l’automne 2020. Deux anciens élèves de l’établissement, âgés de 19 ans et de 18 ans lors des faits, ont été condamnés mardi pour avoir causé ces sinistres et pour d’autres infractions, commises à deux ou séparément, telles que vol, escroquerie, délits routiers ou consommation de cannabis. Comme le rapporte « La Côte », le duo avait lancé des cocktails Molotov ou d’autres objets incendiaires dans le bureau de la directrice le 1er novembre de nuit, puis dans le secrétariat du collège le 8 novembre, occasionnant à chaque fois des dégâts.

Lors du second sinistre, plus conséquent, les locataires de l'étage inférieur de l’établissement avaient dû être évacués. Le plus âgé des prévenus a écopé de deux ans de prison avec sursis durant cinq ans et d’une amende de 1500 francs, tandis que le cadet a été condamné à 20 mois de prison avec sursis pendant trois ans et à 1000 francs d’amende.