France voisine : Prison avec sursis pour un duo de pollueurs

Pendant près d’un an, un homme de 39 ans et une femme de 65 ans ont souillé plusieurs communes de Haute-Savoie (F), dont Saint-Julien-en-Genevois, à la frontière franco-genevoise. Eparpiller exprès des sacs d’ordures éventrés sur plusieurs kilomètres, jeter des déchets et divers objet sur les routes, arracher des panneaux de signalisation et taguer des murs ont valu au duo une peine de respectivement 8 et 6 mois de prison avec sursis et une amende de 500 euros. Arrêtés en juin 2021, les complices devront aussi indemniser les communes et le Département, a décidé la justice, mardi.