Genève – Prison avec sursis pour une harceleuse obsessionnelle

La jeune femme, qui avait notamment envoyé des centaines d’e-mails à un ex et à des enseignants, devra également suivre une thérapie durant quatre ans.

L. a envoyé des centaines d’e-mails et s’est introduite dans les comptes des réseaux sociaux de l’une de ses victimes. Getty Images/iStockphoto

Douze mois de prison et 30 jours-amende avec un sursis de quatre ans. C’est ce à quoi L., harceleuse virtuelle obsessionnelle, a été condamnée par le Tribunal de police. La jeune femme a notamment été reconnue coupable de calomnie, injure, menace, accès indu à un système informatique et induction de la justice en erreur. En sus de sa condamnation, la Cour a interdit à L. d’entrer en contact durant quatre ans avec ses victimes principales, un ex et une ancienne enseignante, et lui a intimé l’ordre de se soumettre à un suivi psychiatrique-psychothérapeutique durant la même période. Ce faisant, les juges se sont montrés plus sévères que le Ministère public. La procureure n’a par contre pas été suivie concernant D., son ancien camarade de classe et amant, qui a été acquitté de complicité.

Grisée par la tournure des événements

Le Tribunal a qualifié les agissements de L. de «faute importante» et son attitude de «mépris total pour l’intégrité psychique» de ses victimes. À l’encontre de son ex et de sa nouvelle amie, le Tribunal a estimé que l’accusée avait agi «de manière obsessionnelle, par méchanceté et dans un esprit de vengeance». S’agissant de la deuxième affaire, qui avait particulièrement touché son enseignante de français au collège pour adulte, les juges ont retenu que «la prévenue a été initialement guidée par l’attirance qu’elle lui portait et l’envie de se rapprocher sentimentalement d’elle». Ensuite, «grisée par la tournure des événements, la prévenue s’est déchaînée».

Pour l’avocate de L., Me Jacqueline Mottard, «le Tribunal a fait un travail sérieux. L’histoire qu’on nous raconte tient la route.» Après discussion avec sa mandante, elle indique qu’elle fera sans doute recours, car le jugement ne contient «pas une trace des alibis plaidés». La femme de loi fait notamment référence à des e-mails ou une carte postale envoyés à des victimes alors que sa cliente était déjà incarcérée à Champ-Dollon depuis plusieurs jours. Me Mottard souhaite que le Tribunal «me donne les motifs» d’écarter ces données. «Sinon, j’ai un problème de conviction.»

Affaire «hors normes»