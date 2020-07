France

Prison avec sursis pour une organisatrice de mariages blancs

Une femme vivant à Marseille a été condamnée à une peine d’emprisonnement de trois ans avec sursis pour avoir organisé une dizaine de mariages litigieux qu’elle facturait plus de 10’000 francs.

La femme proposait un kit «mariage blanc» comprenant un conjoint de nationalité française et un ensemble de documents à fournir au service de l'état civil de la mairie.

Une septuagénaire de Marseille qui a reconnu l’organisation d’une dizaine de mariages blancs, monnayés entre 10’000 et 16’000 euros chacun (entre 10’700 et 17’200 francs environ), a été condamnée à trois ans de prison avec sursis et 3000 euros d’amende par la justice.