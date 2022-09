Attentats de Paris : Prison avec sursis requise pour celui qui voulait vendre la radio d’une rescapée

En plus de la prison, le Parquet de Paris requiert une interdiction d’exercer pendant un an contre un chirurgien. Celui-ci parle de «connerie», mais pas de «faute professionnelle».

«Une publication choquante et indécente»: le Parquet de Paris a requis, mercredi, un an d’emprisonnement avec sursis contre un chirurgien jugé pour avoir posté une radiographie du bras d’une rescapée de l’attentat du Bataclan sur un site de vente d’objets numériques NFT. Le Parquet a en outre demandé au tribunal de condamner le professeur à une amende de 15’000 euros (environ 14’150 francs) et à une interdiction d’exercice d’une durée d’un an.