Genève - Prison des mineurs: la direction et les employés en conflit

Le centre éducatif de détention et d’observation pour mineurs de La Clairière se trouve à Vernier.

Le torchon brûle entre la direction de La Clairière et plusieurs membres du personnel. Selon une personne proche du secteur, «presque la moitié des employés a fait appel, voici quelques semaines, au groupe de confiance de l’Etat.» Cette structure indépendante est compétente pour réaliser des médiations en cas de conflits relationnels au travail, de harcèlements ou d’atteintes à la personnalité. D’après Marc Baudat, qui préside l’UPCP, le syndicat de la police et des agents de détention, les plaintes émanent aussi bien de collaborateurs en uniforme que de travailleurs sociaux. Dans ce cadre, l’organe de conciliation a récemment rencontré le directeur du centre éducatif de détention et d’observation, Yannick Hanne, nommé à ce poste fin 2012.