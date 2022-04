Bâle-Ville : Prison et expulsion du pays pour un auteur de violence domestique

Un Hongrois de 42 ans a été reconnu coupable d’avoir torturé sa compagne de l’époque. Il a failli la tuer à plusieurs reprises.

Mercredi, le tribunal pénal de Bâle a condamné un homme de 42 ans à une peine d’emprisonnement de six ans et un mois, au versement d’une indemnité pour tort moral de 10’000 francs, à payer des frais de justice de 60’000 francs, et à une expulsion de Suisse pour huit ans.

En mai 2021, l’homme a tenté de tuer sa compagne, âgée de 25 ans au moment des faits, en la battant et en l’étranglant. La victime avait même sauté du balcon de son appartement, par désespoir, ne voyant pas d’autre solution pour échapper à son agresseur, selon l’accusation. Cependant, le tribunal est arrivé à une autre conclusion. Peu avant le saut, l’homme avait été vu en train de fumer sur le balcon, la situation s’était donc calmée. En outre, la jeune femme avait menacé de se suicider si l’homme la quittait, comme le prouvent des textos. Le prévenu a été acquitté de cette accusation par le tribunal, considérant ce geste comme une tentative de suicide, comme l’ont indiqué jeudi, 20 Minuten et Basler Zeitung .

Deux mois plus tard, en juillet 2021 à la veille de son arrestation, l’accusé a «interrogé» et filmé sa victime dans une chambre d’hôtel à Bâle. Il lui a encore fait subir les pires sévices qui, selon l’expertise médico-légale, mettaient à nouveau la vie de la jeune femme en danger. Le juge a considéré que la victime a subi le «martyre pendant plusieurs heures» et qu’elle a frôlé la mort à cause de ses blessures et d’une hémorragie cérébrale. L’avocat de la victime a évoqué une situation proche de la torture, lors de l’audience de lundi.