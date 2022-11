Prison et expulsion pour des arracheurs de montres 

Pour le tribunal, aucun doute: ils ont bien fonctionné en bande et se sont distribués les rôles pour commettre leurs méfaits. Les trois individus qui comparaissaient depuis mercredi , entre autres pour l’arrachage d’une montre de luxe à la Perle du Lac en mars, ont été reconnus coupables jeudi. Un homme s’était fait voler une Franck Muller de 7000 francs en plein après-midi. Lors de son agression, il avait tenté de se défendre et avait été frappé, avant de chuter au sol. Filés depuis deux heures par la police, les accusés avaient été arrêtés juste après.

Un trio organisé

Tentative de vol sur une terrasse

Patek violemment arrachée

Espace Schengen averti

Egalement reconnus coupables d’entrée illégale, les trois hommes, deux Algériens et un Libyen selon ses dires, ont écopé de 36, 27 et 9 mois de prison (sous déduction des 258 jours de détention déjà effectués) et d’une expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans. Deux d’entre eux ont été en outre condamnés à des jours-amendes pour avoir résisté durant leur interpellation et leur expulsion sera transmise au système d’information Schengen.