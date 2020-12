Entre le prévenu portugais et le milieu carcéral, c’est une très longue histoire. Ce quinquagénaire, qui a passé la moitié de sa vie dans les geôles françaises pour divers délits, va goûter aux prisons helvétiques. Auteur de trois braquages à Fribourg et à Neuchâtel en 2016, il a été reconnu coupable de brigandage, extorsion par brigandage et de délits contre la loi fédérale sur les armes. Le Tribunal de la Sarina l’a condamné, mardi, à 7 ans de prison à déduire de sa détention d’avant jugement, depuis son arrestation en mars 2017. Une fois qu’il aura fini de purger sa peine, le prévenu sera expulsé de Suisse où il sera interdit de séjour pour une durée de dix ans.