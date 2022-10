Vevey (VD): Prison et expulsion requises à l’encontre du faux pilote «arnacoeur»

Mardi, lors du réquisitoire de la procureure et de la plaidoirie de son avocat, Samba a décidé de bouder en appliquant la politique de la chaise vide. «Mon client est au courant de comportements qui échappent à notre connaissance et qui, s’ils étaient mis au jour, expliqueraient son dossier», a plaidé M e Julien Lanfranconi, cité par «24 heures» . L’avocat fait ainsi allusion aux thèses complotistes avancées lundi par le faux commandant de bord qui posait, sur les réseaux sociaux, en costume de pilote à bord d’un avion. Ce stratagème lui avait permis de ferrer plusieurs victimes féminines auxquelles il avait emprunté de l’argent sous prétexte de problème pour ouvrir un compte bancaire en Suisse.

Ébats filmés

Par la suite, le bonimenteur et charmeur avait réussi à en séduire plusieurs, à filmer les ébats et à leur réclamer encore de l’argent en menaçant de tout divulguer si elles ne s’exécutaient pas. «Peut-on punir cet homme pour avoir triché sur les apparences, dans une société inféodée aux images et aux réseaux sociaux? Tout le monde se met en scène et personne ne peut aujourd’hui l’ignorer.», a déclaré l’avocat, selon «24 heures».