Côte d’Azur : Prison ferme contre la «mafia des déchets»

La justice française a sanctionné les responsables qui ont déversé des milliers de tonnes de gravats sur la Côte d'Azur, leur ordonnant de remettre en état les terrains pollués.

Payer pour dépolluer

Même si des amendes ont été infligées, la plus lourde contre l’entreprise Esterel Environnement atteignant 300'000 euros (environ 312'000 francs), les 17 prévenus ont d’abord été condamnés à consigner des sommes parfois importantes, dans un délai d’un an, pour assurer la remise en état des sites pollués par les centaines de milliers de tonnes de gravats de chantier déversés, gravats pollués avec du bitume, du plastique, voire du plomb, de l’arsenic ou du mercure.

22 terrains touchés

Ainsi, la même société Esterel Environnement devra consigner 1 million d’euros. Les autres prévenus, dont des entreprises, devront consigner des sommes allant de 20'000 à 500'000 euros. Des consignations pour un total de 3,28 millions d’euros ont été prononcées, pour une remise en état des 22 terrains pollués globalement estimée entre cinq et six millions d’euros. Mais d’ores et déjà se posait mardi la question de la solvabilité des condamnés, frappés pour la plupart d’une interdiction d’activité de 5 ans.