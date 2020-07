Allemagne

Prison ferme dans une affaire de viol par des réfugiés

Un viol en réunion commis par des réfugiés avait relancé les débats sur la politique migratoire du gouvernement d’Angela Merkel. Les coupables ont écopé de prison ferme allant de trois à cinq ans et demi.

Le tribunal de Fribourg, dans le sud de l'Allemagne, a prononcé une peine de cinq ans et demi de prison pour le principal suspect, et de trois à quatre ans pour sept autres. Deux ont été condamnés à une peine avec sursis, tandis que le onzième a été acquitté.

Les accusés, âgés de 18 à 30 ans au moment des faits, avaient plaidé non coupable, affirmant que la jeune femme avait été consentante. Une affirmation rejetée par le juge Stefan Bürgelin: «il s’agit d’une déclaration standard, qui n’a rien d’originale», a-t-il estimé.

Un million de réfugiés

Les faits remontent à octobre 2018. La victime, 18 ans à l’époque, a été entraînée dans des buissons près d’une discothèque et violée pendant plus de deux heures. Sa boisson avait auparavant été droguée. Huit des hommes sont des Syriens, les autres originaires d’Irak, d’Afghanistan et d’Allemagne.