Yverdon-les-Bains (VD): Prison ferme et internement après avoir tenté de tuer ses voisins

Rare mesure d’internement

Lundi, la tentative de meurtre par dol éventuel a été retenue contre le solide gaillard qui avait attaqué ses voisins, un père et son fils, avec une longue tige en métal. Pour éviter que les gestes d’épéiste du forcené ne l’atteignent au cou, le père s’était protégé avec son bras et avait subi des entailles. L’agresseur purgera trois ans et quatre mois de prison. Egalement reconnu coupable d’autres infractions mineures, il a été condamné à 40 jours-amende à 30.- et à une amende de 600.-. Il devra en outre verser des indemnités à ses voisins.